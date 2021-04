Il gol siglato da Milinkovic-Savic contro il Verona ha ribattezzato in “Zona Lazio” i minuti dopo il novantesimo. Dove si piazza il Cagliari?

La redazione di Sky Sport ha oggi stilato la classifica delle squadre che hanno segnato più gol dopo lo scoccare del novantesimo minuto. A sorpresa non è la Lazio (terza), vittoriosa al minuto 92′ contro il Verona, in vetta ma il Milan.

In questa speciale classifica il Cagliari si piazza al nono posto avendo totalizzato solo due reti, per un punto guadagnato, in questa stagione. Ecco il riepilogo:

Nainggolan al 90’+6 in Sampdoria-Cagliari 2-2 (gol del 2-2)

al 90’+6 in Sampdoria-Cagliari 2-2 (gol del 2-2) Joao Pedro al 90’+1 di Roma-Cagliari 3-2 (gol del 3-2)

