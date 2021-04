Erano in auto per le vie del centro storico di Altamura ignorando le norme anti Covid in vigore e per questo sono stati tutti e tre sanzionati. Per uno di loro, però, si sono anche aperte le porte del carcere di Bari. A finire in manette è stato un 21enne altamurano, disoccupato, nella cui abitazione i carabinieri hanno trovato droga e munizioni.

La perquisizione domiciliare da parte dei militari è scattata per via del nervosismo mostrato dal ragazzo nel corso del primo controllo. Nella propria abitazione, all’interno di un lavatoio, il 21enne custodiva diversi sacchetti in cellophane contenenti complessivamente un chilo e duecento grammi di marijuana, nonché un altro sacchetto con 28 cartucce per pistola calibro 9.

L'articolo Altamura, nel lavatoio nasconde marijuana e 28 cartucce per pistola: arrestato 21enne proviene da Telebari.