Aperte le ISCRIZIONI alla Tuttocampo eCup, il primo campionato ufficiale di calcio virtuale organizzato da Tuttocampo. Dopo il grande successo del torneo inaugurale dello scorso anno con oltre 1000 partecipanti, abbiamo deciso di ufficializzare la presenza di Tuttocampo nel mondo degli esports con un vero e proprio campionato per gli amanti di FIFA 21 e PES 21. La pertecipazione a questa prima fase di qualificazione che si svolgerà tra aprile e giugno sarà gratuita e sarà riservata ai possessori di Playstation 4 e 5. Le competizioni si svolgeranno in modalità 1 vs 1 Source