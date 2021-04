Non si fermano le proteste per il cantiere della Tav Torino-Lione. Dopo gli scontri della notte scorsa in questo momento un altro corteo partito dalla sala polivalente di San Didero ha raggiunto i cordoni di sicurezza delle forze dell’ordine, sulla strada che porta al cantiere del nuovo autoporto. In questo momento i No Tav hanno occupato … Leggi tutto L’articolo Apertura del…Per il contenuto completo visitate il sito www.quotidianopiemontese.it