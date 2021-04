Il seminario, al quale hanno partecipato gli oltre 100 collaboratori della Commissione, si è reso necessario alla luce delle norme entrate in vigore lo scorso 1° gennaio. La Commissione Antidoping e Tutela della Salute della FIGC ha organizzato un webinar di formazione/aggiornamento dei propri Rappresentanti Federali Antidoping in collaborazione con la NADO Italia. Il seminario, al quale hanno partecipato gli oltre 100 collaboratori della Commissione, si è reso necessario alla luce delle nuove norme emanate dalla WADA, l’Agenzia Mondiale Antidoping, entrate in vigore lo scorso 1° gennaio. I collaboratori della Commissione sono stati avviati ad una nuova mission incentrata sulla Dichiarazione dei diritti antidoping degli atleti (Athlete’s… Source