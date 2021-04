Palermo – L’Esercito italiano cerca 4mila volontari in ferma prefissata di un anno (Vfp1). Venerdì scorso, con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale, è scattato il via al reclutamento, che avverrà in due fasi. Le domande di partecipazione al primo blocco del concorso vanno presentate entro l’8 magg