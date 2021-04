Irpiniatimes.it

L’Associazione Orientatori Italiani – AssOrienta – è un’associazione professionale, senza scopi di lucro, che promuove e divulga la cultura dell’Orientamento. Con la collaborazione della Nissolino Corsi – Scuola leader nel settore della preparazione ai concorsi per Forze Armate e di Polizia – promuove l’orientamento alle carriere in divisa, fornendo ai giovani tutte le informazioni utili per la partecipazione agli innumerevoli bandi pubblici del settore.

Il 18 Marzo 2021 AssOrienta ha pubblicato il Bando di Concorso “Onore al Merito”, con il quale saranno assegnate 703 borse di studio presso la scuola Nissolino Corsi. La domanda di partecipazione può essere presentata fino al 14 Maggio 2021. All’iniziativa aderisce anche la Nissolino Corsi Avellino.

I vincitori delle borse di studio potranno frequentare i percorsi di studio della Nissolino Corsi (in presenza o in live streaming), validi per la preparazione completa di tutte le prove dei principali concorsi in divisa.

Il concorso “Onore al Merito” consisterà nello svolgimento di un quiz di cultura generale a risposta multipla, una prova scritta di livello e logico e, infine, un colloquio attitudinale/motivazionale. Potranno partecipare tutti gli studenti fra i 17 e i 26 anni non compiuti in possesso di diploma di maturità o in grado di conseguirlo entro la fine dell’A.A. 2021/2022. Tutti i dettagli e il bando di concorso possono essere consultati negli allegati a questa lettera o al seguente indirizzo web:

L’articolo Concorso Onore al Merito: 703 Borse di Studio per la preparazione ai concorsi in divisa proviene da irpiniatimes.