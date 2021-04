Su 1460 tamponi processati ieri in Basilicata, 184 sono risultati positivi.

Residenti positivi in Basilicata 179: 10 Atella, 3 Avigliano, 1 Baragiano, 2 Barile, 1 Bella, 9 Castelmezzano, 2 Craco, 5 Ferrandina

6 Filiano (n. 1 domiciliato a Rionero in Vulture), 2 Grassano, 3 Laurenzana, 17 Lavello, 41 Matera, 5 Melfi, 2 Miglionico, 1 Muro Lucano, 1 Oliveto Lucano, 2 Palazzo san Gervasio, 3 Picerno, 1 Pietragalla, 1 Pietrapertosa, 7 Pignola, 1 Pisticci, 1 Policoro (domiciliato a Melfi), 13 Potenza, 20 Rionero in Vulture (n. 1 domiciliato a Rapolla), 1 Ripacandida, 1 Ruvo del Monte, 1 Scanzano Jonico (domiciliato a Matera), 3 Stigliano (n. 1 domiciliato a Melfi), 6 Tito, 1 Tolve, 1 Vaglio Basilicata, 1 Venosa, 4 Vietri di Potenza

Non residenti ma domiciliati in Basilicata 3: 1 Emilia Romagna (domiciliato a Laurenzana), 1 Puglia (domiciliato a Melfi), 1 Svizzera (domiciliato a Castelmezzano)

Non residenti ed in isolamento in altra regione 2

Tre le vittime nelle ultime 24 ore: una persona di Genzano di Lucania e 2 di Potenza.

Le persone ricoverate sono 181, di cui 12 in terapia intensiva.