Sembra di essere tornati ai tempi del calcio di strada, grazie a battibecchi e scambi di battute che il silenzio dei nostri stadi ci permette di godere

Insomma, non siamo ancora arrivati al momento del “Chi segna vince” ma la strada è ormai tutta in discesa. Ed effettivamente proprio di strada si tratta in ogni senso, come quel calcio che gli Over 30 giocavano da ragazzini dal pomeriggio alla sera.

Non c’è dubbio che chiunque al mondo voglia rivedere al più presto stadi pieni, colorati e ribollenti di passione. Ma se c’è un piccolissimo, minuscolo privilegio nell’assenza di tifosi sugli spalti è quello che davvero ora è possibile carpire sfumature che mai avremmo potuto cogliere.

E così scopriamo domenica dopo domenica come il calcio dei professionisti sia più simile di quanto pensassimo al calcio di noi amatori. Prendete ad esempio il gustoso battibecco tra Quagliarella e Gattuso (clicca qui per guardare la clip audio-video): a quanti di voi sarà capitato di rivolgere a chi parlava troppo un succulento “Stai facendo la telecronaca”?

CONTINUA A LEGGERE SU CALCIONEWS24.COM

L’articolo Da Quaglia-Gattuso a Ibra-Maresca, il calcio di strada rivive nel silenzio proviene da Lazio News 24.