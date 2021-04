Allo stadio Vigorito, prima di Benevento-Sassuolo, il presidente del Settore Tecnico ha dato all’allenatore sannita il riconoscimento per la scorsa stagione in Serie B. “Mi sarebbe piaciuto tantissimo ricevere il premio in uno stadio gremito, con i tifosi ad applaudire e ricordare ancora festanti la grande cavalcata dello scorso anno”. È un Filippo Inzaghi emozionato quello che riceve dalle mani del presidente del Settore Tecnico, Demetrio Albertini, la Panchina d’argento come migliore allenatore dello scorso campionato, in cui ha condotto la squadra giallorossa alla promozione nella massima categoria con un percorso trionfale, fatto di 86 punti in 38 gare e un vantaggio sulla seconda in classifica di 18 lunghezze. Un’emozione mista al dispiacere… Source