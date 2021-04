Il 2021 potrebbe esser l’anno della consacrazione per Davide Persico.

Al secondo anno fra gli Under 23, il 19enne di Cene ha saputo mettere in mostra tutta la propria potenza ritagliandosi un ruolo da protagonista nel panorama tricolore degli sprinter.

La conferma dei progressi compiuti è arrivata al Gran Premio dell’Industria vinto dal giovane orobico al termine di una prova molto veloce.

Nonostante il maltempo e i numerosi tentativi di fuga che hanno caratterizzato la kermesse, il portacolori del Team Colpack-Ballan ha saputo rimanere sempre concentrato evitando la caduta che ha spezzato il gruppo a poche centinaia di metri dall’arrivo di Civitanova Marche.

Pronto a lanciare il compagno di squadra Samuel Quaranta, il velocista seriano ha saputo adattarsi alla nuova situazione regolando in volata Gregorio Ferri (Petroli Firenze Hopplà Don Camillo) e cogliendo così il secondo successo stagionale.

“Dopo un periodo non al massimo dal punto di vista fisico, sono tornato a vincere. Diciamo che non pensavo al successo perché il nostro uomo di punta oggi era Samuel Quaranta. Dovevo tirare la volata a Samuel, ma ai 500 metri dall’arrivo non ci siamo trovati per via di una caduta – ha spiegato Persico dopo l’arrivo -. Sono molto contento per il successo di oggi che dedico a Beppe Colleoni e alla famiglia Ballan. Il mio prossimo obiettivo è ora il Gran Premio della Liberazione a Roma”.

In chiave orobica buona prestazione per il fontanellese Stefano Moro (Biesse Arvedi Asd) che punterà ora a trovare la forma migliore in vista dei prossimi appuntamenti su pista.