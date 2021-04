di Gianmichele Bosco*

Lo avevamo scritto e denunciato circa un anno fa e nulla da allora è cambiato!

In questa città, capoluogo di regione, le persone che contraggono il Covid- 19 e che ,dunque, sono constrette all’isolamento domiciliare, si trovano a dover convivere con i propri “rifiuti”.

Accade che a distanza di un anno si discuta ancora rispetto a chi debba intervenire, a chi spetti fare cosa in un continuo rimpallo di competenze e responsabilità tra i vari Asp, Comune e Commissario.

Le spese, come sempre, le fanno i cittadini che si trovano costretti ad un’incivile “convivenza” con i propri rifiuti per tutto il tempo dell’isolamento poiché non si è ancora individuato nessuno che abbia competenze per raccoglierli e smaltirli.

Tutto ciò è inaccettabile per un capoluogo di Regione !

Molti comuni limitrofi, tra cui Soverato, hanno sopperito alle mancanze altrui attraverso interventi decisi e coraggiosi che hanno avuto come obiettivo la salvaguardia e la tutela dei propri concittadini.

Mentre le persone sono sommerse dai rifiuti, il comune Catanzaro tenta di risolvere l’empasse burocratica.

È una questione di attenzione verso la dignità della persona.

Corre l’obbligo di ricordare che il Primo Cittadino rappresenta la massima autorità sanitaria comunale e tale ruolo avrebbe dovuto spingerlo a ricercare una tempestiva soluzione, tanto più che i rifiuti organici di persone affette da covid 19, se non gestiti, sono potenzialmente pericolosi per l’intera comunità.

Un sistema, quello calabrese e catanzarese, che va in crisi con poco (lo stiamo vedendo con il ritardo sulle vaccinazioni infatti solo oggi è stata predisposta sul territorio comunale un hub vaccinale).

Presidente della Regione, sindaco di Catanzaro, Commissario Longo e tutte le autorità competenti quando penserete realmente alla salute e alle esigenze dei cittadini?

*ex consigliere comunale Cambiavento