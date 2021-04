Il Sottosegretario alla Difesa: “il Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera punto di riferimento per le comunità costiere e per l’uso civile del mare”

ROMA – “Anche nel corso di questa emergenza sanitaria avete dato un contributo fondamentale intervenendo, in stretta sinergia con le altre Forze Armate, a supporto della collettività, garantendo non solo la regolarità e la sicurezza dei trasporti marittimi, ma anche il trasporto eccezionale di materiale sanitario in tutta Italia, così come le attività di supporto per il rientro in Patria delle navi da crociera. A Lei, Ammiraglio Pettorino e a tutte le donne e agli uomini del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera, va la mia sincera gratitudine” – ha detto il Sottosegretario alla Difesa, Stefania Pucciarelli, nel corso di un incontro con il Comandante Generale della Guardia Costiera italiana, Ammiraglio Ispettore Capo (CP) Giovanni Pettorino.

“Da 156 anni garantite la salvaguardia della vita in mare, la sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo, la tutela dell’ambiente marino, dei suoi ecosistemi e la vigilanza dell’intera filiera della pesca marittima, oltre che a intervenire a tutela dei bisogni dei cittadini nelle attività di vostra competenza, quale articolazione di Forza Armata in funzione di prossimità ai territori. Gli uomini e le donne che lei dirige con elevata professionalità – ha proseguito Pucciarelli – sono professionisti guidati da altissimi valori e sani principi, un capitale umano che in tutte le attività svolte ha dimostrato un’elevata competenza ed un profondo amor di Patria. Proprio per questo gli italiani sono orgogliosi e sanno di poter contare sempre sul Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera” – ha concluso il Sottosegretario Pucciarelli.

L’articolo Il Sottosegretario Pucciarelli ha incontrato l’Ammiraglio Pettorino proviene da Molise News 24.