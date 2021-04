ISERNIA – Lo scorso marzo, l’amministrazione comunale di Isernia, rappresentata dal sindaco Giacomo d’Apollonio e dal vicesindaco Cesare Pietrangelo, ha inoltrato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti una proposta progettuale per il finanziamento di interventi e di misure nell’ambito del “Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare” (PINQuA), partecipando al bando di cui al decreto interministeriale n. 395 del 16 settembre 2020.

«La proposta del Comune – hanno dichiarato d’Apollonio e Pietrangelo – si caratterizza per uno specifico obiettivo generale, ossia il rilancio del centro storico cittadino da realizzare con un’azione di recupero identitario del territorio e della sua popolazione, attraverso la rigenerazione del tessuto socio-economico, la riqualificazione del patrimonio residenziale, il miglioramento della sicurezza dei luoghi, l’ottimizzazione funzionale degli spazi».

“AESERNIA MMXXI: COLONIA FLORENS (Isernia 2021: borgo fiorente), proposta di rivitalizzazione del Centro Storico di Isernia mediante un insieme organico e sistematico di interventi e misure integrati e sinergici di riqualificazione del patrimonio edilizio residenziale e specialistico pubblico, di ricucitura pedonale delle infrastrutture di sosta fuori le mura, di incentivazione al reinsediamento delle attività economiche di vicinato, di introduzione di infrastrutture verdi diffuse pensili/verticali e di integrazione e potenziamento delle infrastrutture per la smart city”.

«La scelta dell’ambito su cui intervenire – hanno aggiunto il sindaco e il vicesindaco – si è focalizzata sul nucleo antico della città in quanto contempla due condizioni essenziali: la piena rispondenza allo spirito e alle finalità del PINQuA; e la risposta che il recupero del centro storico rappresenta per le aspettative manifestate più volte dai cittadini in occasione delle iniziative di partecipazione democratica alle scelte strategiche, che l’attuale amministrazione comunale ha promosso e introdotto sin dal suo insediamento».