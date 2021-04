Molti ambiti della vita sono stati colpiti dalla pandemia, tra questi, uno molto rilevante soprattutto per i ragazzi, è lo studio. Molti studenti stanno riscontrando fatiche nella gestione del loro percorso universitario e per questa ragione può essere utile suggerire alcune tecniche e consigli da mettere in pratica per superare questa fase complessa.

Pianificazione dello studio

Un piano di studio è fondamentale per avere ben chiaro in mente come fare a raggiungere l’obiettivo. Per organizzarlo è necessario conoscere il punto d’arrivo, esempio la laurea, e scomporlo in piccoli obiettivi, i diversi esami, in modo da sapere quali mosse compiere per raggiungerlo.

Una metodologia ottimale è quella di stilare le “to do list” ovvero le liste delle cose da fare, un elenco puntato contenente i vari impegni da portare a termine ogni giorno in modo da permettere l’avvicinamento, a piccoli passi, al nostro traguardo.

Per fare ciò può essere molto utile anche la tecnica della visualizzazione che consiste nel visualizzare delle cose o situazioni nella nostra mente per provocarne la materializzazione nella realtà. Questa si basa sulla legge dell’attrazione, che non vuole essere intesa in senso mistico o troppo astratto, ma in senso pratico per permettere di entrare nella forma mentis adatta per affrontare con lo spirito giusto le situazioni senza perdersi d’animo.

Utilizzo di App strategiche

Questa affermazione può sembrare strana perché si è abituati a considerare il cellulare solo come una fonte di distrazione, ma in realtà può diventare un ottimo alleato se sfruttato nel modo giusto. Esistono numerose applicazioni che permettono di impostare degli intervalli di tempo secondo tecniche specifiche (esempio la tecnica del pomodoro che consiste in 25 minuti di studio alternati da alcuni di pausa) che aumentano la resa finale, oppure applicazioni, esempio Forest, che, sempre seguendo il principio degli intervalli di tempo, permettono di essere più motivati a non utilizzare il cellulare.

Sono state sviluppate inoltre applicazioni gratuite che offrono la possibilità di svolgere una meditazione guidata o tecniche di rilassamento che possono essere molto utili quando l’ansia inizia a farsi sentire e si ricerca un piccolo aiuto dall’esterno.

Gratificazione

Questo punto è molto importante e spesso purtroppo viene sottovalutato; si è così concentrati sul raggiungimento dell’obiettivo finale che ci si dimentica di essere grati a sé stessi per i piccoli passi che si riescono a compiere. Apprezzare anche le piccole conquiste serve per infondere carica, sentirsi forti e di conseguenza andare avanti con più motivazione grazie alla fiducia che si acquisisce nel proprio potenziale

Sostegno tra i compagni

A causa della pandemia anche la socialità ne ha risentito, ma lo studio può diventare un ottimo pretesto per ritornare a socializzare. Parlare con i compagni di corso permette allo stesso tempo di avere relazioni umane e di aumentare il rendimento dello studio, perché permette di ripetere insieme e di confrontarsi.

In caso non si sia riusciti a creare un rapporto con i propri colleghi, ad esempio chi ha iniziato l’università nel 2020 e non ha mai potuto seguire le lezioni in presenza, esistono piattaforme on line come StudyStream, in cui è possibile studiare contemporaneamente ad altre persone, in modo da essere più spronati a non perdere la concentrazione, quindi non esistono scuse!

Coltivare altri interessi

Le giornate sono lunghe, non è possibile obbligarsi a studiare tutto il giorno, anche perché non sarebbe funzionale agli obiettivi. Coltivare altri interessi permette di prendere una pausa, ricaricare le batterie e dare alla mente modo di riposare; il riposo è importantissimo per rendere al massimo in ciò che si fa, inoltre è bene ricordare che la vita si basa non solo su ciò che si studia, ma anche sul portare avanti delle passioni che rendono le persone più interessanti e “piene”.

Siate meno severi con voi stessi, perdonatevi se qualche giornata non è andata come previsto, se è stata poco produttiva, perché succede a chiunque; avere delle debolezze è normale, la cosa importante è non lasciarsi prendere dallo sconforto e reagire, il giorno dopo sarà una nuova possibilità di fare meglio.

Ciò che sta all’esterno purtroppo è difficile da gestire perché non è alla nostra portata, perciò è importante concentrarsi in quello che è possibile controllare, ovvero il nostro stato mentale che ci permette di affrontare ogni situazione nella maniera migliore e reagire alle difficoltà.