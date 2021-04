Alla fine Robin Gosens la maglia di Cristiano Ronaldo l’ha avuta. Non per una carineria del fuoriclasse portoghese, ma per uno scherzo del compagno di squadra Remo Freuler, che martedì 13 aprile, nel giorno della ripresa degli allenamenti dopo la vittoria di Firenze, ha fatto recapitare a Zingonia un pacco per il laterale tedesco.

Quando Gosens ha aperto la corrispondenza sono scattate le risate: la busta conteneva infatti la maglia della Juventus di CR7, quella stessa maglia che il portoghese si era rifiutato di dare al numero 8 dell’Atalanta dopo un match.

Gosens ha raccontato l’episodio nella sua autobiografia appena pubblicata: “Dopo la partita contro la Juventus, ho cercato di realizzare il mio sogno di avere la maglia di Ronaldo. Dopo il fischio finale sono andato da lui, non sono nemmeno andato dal pubblico per festeggiare… ma Ronaldo non ha accettato. Gli ho chiesto: ‘Cristiano, posso avere la tua maglietta?’ Non mi ha nemmeno guardato, ha detto solo: No!”.

Di fronte a un simile (e poco carino) rifiuto, l’atalantino ha scritto di essere “completamente arrossito. Mi vergognavo, sono andato via e mi sono sentito piccolo. Hai presente quel momento in cui accade qualcosa di imbarazzante e ti guardi intorno per vedere se qualcuno l’ha notato? È quello che ho provato e ho cercato di nasconderlo”.

Il regalo di Freuler ha messo fine alle polemiche che erano nate dopo la diffusione di quel passaggio dell’autobiografia di Gosens: ora il tedesco ha la maglia di quello che un tempo è stato il suo idolo.