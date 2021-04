BANCA POPOLARE DELLE PROVINCE MOLISANE

Società Cooperativa per azioni

via Insorti d’Ungheria n. 30 – 86100 Campobasso

Capitale sociale sottoscritto e versato € 12.256.000,00 al 31/12/2020

Iscritta nel Registro delle Imprese di Campobasso al n. 01561760701

AVVISO DI CONVOCAZIONE

I signori soci sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 30 aprile 2021 alle ore 9 presso i locali della Banca Popolare delle Province Molisane in Campobasso, Via Insorti d’Ungheria n. 30. Qualora l’assemblea in prima convocazione andasse deserta essa sarà tenuta in seconda convocazione il giorno 6 maggio 2021 alle ore 9, sempre presso i locali della banca.

A causa della situazione emergenziale in atto, che limita assembramenti e spostamenti anche all’interno dello stesso comune, la partecipazione all’assemblea avverrà esclusivamente tramite la figura del rappresentante designato (così come previsto al comma 6 dell’art.106 del DL 18/2020, confermato con il DL milleproroghe 2021) al quale verranno comunicate le istruzioni di voto entro il secondo giorno precedente la data di prima convocazione.

Il modulo di delega potrà essere scaricato dal sito internet della banca ( www.bppm.eu ) nello spazio riservato ai soci e consegnato compilato e firmato presso gli sportelli della Banca o trasmesso via pec o semplice mail al rappresentante designato dott.ssa Daniela Mignogna ( daniela.mignogna@bppm.eu ).

Ordine del giorno

Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 e deliberazioni relative. Determinazione del sovrapprezzo delle nuove azioni emesse nell’esercizio. Politiche di remunerazione per l’anno 2021 ed informativa ex post all’assemblea sui compensi erogati. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2021, 2022 e 2023. Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2021, 2022 e 2023; determinazione del compenso annuale spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione, nonché quantificazione dell’importo relativo alle medaglie di presenza. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per gli esercizi 2021, 2022 e 2023; fissazione del compenso annuale e delle medaglie di presenza. Fondo per il riacquisto delle azioni proprie.

Hanno diritto al voto in assemblea coloro che risultino iscritti nel libro soci da almeno 90 giorni antecedenti la data fissata per la prima convocazione.

I soci legittimati a partecipare all’assemblea, potranno ricevere copia della documentazione relativa all’ordine del giorno con le proposte del Consiglio di Amministrazione facendone richiesta al Servizio Segreteria (segreteria@bppm.eu) via pec o semplice mail.

p. il Consiglio di Amministrazione Il Presidente Dott. Luigi Sansone