Non solo il Torino. Anche il Bologna inizia a puntare gli occhi sul numero 10 del Cagliari capitan Joao Pedro

A poche giornate alla fine del campionato, le squadre della Serie A iniziano a guardare al futuro e a pensare a come muoversi durante la prossima sessione di calciomercato. Il Cagliari, come già abbiamo annunciato questa mattina, è uno dei club maggiormente osservati e, con lui, anche Alessio Cragno e Joao Pedro, i due giocatori della squadra rossoblù ad aver dimostrato qualcosa in più in questa stagione così burrascosa.

I due sono rincorsi dal Torino ma l’interesse per il bomber brasiliano cresce anche da parte del Bologna che vorrebbe rivoluzionare il suo attacco.

