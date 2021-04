Alessio Cragno è ancora positivo al Coronavirus: ultime e possibili rientro dell’estremo difensore rossoblù

Come riportato oggi da La Gazzetta dello Sport, Alessio Cragno è ancora positivo al Covid. Ammesso che nella giornata di oggi l’estremo difensore si negativizzi potrà essere in panchina nella prossima gara che il Cagliari disputerà contro il Parma sabato sera.

Sarà pronto quasi certamente per la trasferta di Udine in programma mercoledì 21, sempre che Vicario non strappi la conferma in quello che sarebbe potuto essere il suo stadio essendo cresciuto nel club friulano: la Dacia Arena.

