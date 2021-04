Irpiniatimes.it

Si è svolto, questo pomeriggio, un incontro in Prefettura a Napoli, presieduto dal prefetto Marco Valentini, con gli assessori della Regione Campania al Turismo Felice Casucci e alla Legalità, Sicurezza e Immigrazione Mario Morcone. Sono stati presi in esame, in via preventiva, i rischi di infiltrazione criminale e di riciclaggio nelle attività turistiche ed alberghiere che sono strategiche per l’economia del nostro territorio. Le prime riflessioni hanno riguardato i report di analisi dei fenomeni in atto nell’area campana, pervenuti dalle forze dell’ordine.

Prevenzione e collaborazione sono state le parole chiave di un percorso avviato per rendere trasparenti le transazioni economiche e contrastare le organizzazioni criminali che, in questa fase di sofferenza delle imprese, possono farsi avanti inquinando la qualità del tessuto produttivo regionale.

È stato anche programmato un nuovo incontro con i prefetti dei capoluoghi e le associazioni di settore per rilanciare e rafforzare il controllo del territorio in quest’ambito.

