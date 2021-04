Le prestazioni di Marusic non sono passate inosservate a EA Sports. Il montenegrino è nel team of the week di Fifa21

Adam Marusic è stato uno dei migliori nel match contro l’Hellas Verona, nonostante sia stato impiegato da terzo centrale di difesa. Il montenegrino è un autentico jolly per Simone Inzaghi, che quest’anno l’ha schierato su entrambe le corsie esterne e all’occorrenza nel reparto arretrato.

La sua prestazione non è passata inosservata a EA Sports, che l’ha premiato inserendolo nel Team of the Week 29 del celebre videogioco Fifa21.

L’articolo Fifa 21, Marusic inserito nel team of the week del celebre videogioco FOTO proviene da Lazio News 24.