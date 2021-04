Dopo le schiarite di martedì, si andrà davvero verso la primavera? Risponde Massimo Mazzoleni del Centro Meteo Lombardo.

ANALISI GENERALE

Un centro di alta pressione sulle isole britanniche ruota gradualmente il suo asse verso Nord-Est, facendo così affluire aria più fredda in direzione della regione Padano-alpina. Ne conseguiranno condizioni di spiccata variabilità con rovesci soprattutto in montagna per buona parte della settimana.

Mercoledì 14 aprile 2021

Tempo Previsto: Fino al tardo mattino su tutta la Lombardia poco nuvoloso o in parte nuvoloso con primi addensamenti cumuliformi su Prealpi e fascia pedemontana verso metà giornata. Dal meriggio sulla pianura lombarda e sulla Valtellina/Valchiavenna nuvolosità irregolare e solo verso il tramonto qualche rovescio in temporaneo sconfinamento dai monti; sull’Oltrepò Pavese, sulle Prealpi e sulla pedemontana dal Verbano al Garda molto nuvoloso o quasi coperto e solo rare schiarite: pioggia o rovesci sparsi con neve oltre 900-1100 metri.

Temperature: valori minimi in lieve flessione: compresi tra 0/4°C con punte fino a 6/7°C nei grandi centri urbani; valori massimi stazionari: compresi tra 12/16°C e con punte più elevate su pianura centro-orientale.

Giovedì 15 aprile 2021

Tempo Previsto: Dapprima su tutta la Lombardia coperto con schiarite del tutto transitorie: piogge o rovesci diffusi in particolare su Prealpi e pedemontana dal Varesotto alle Valli Bergamasche con neve oltre 550-750 metri. In pianura fenomeni meno frequenti e solo dal tardo mattino. Dal meriggio sulla pianura lombarda e sull’Oltrepò Pavese in parte nuvoloso o nuvoloso con ampie schiarite serali ed ultimi rovesci nel primo pomeriggio; altrove molto nuvoloso con prime schiarite serali: pioggia o rovesci più frequenti su Valli Orobiche, Valle Camonica, Valli Bresciane e Garda con neve oltre 650-850 metri.

Temperature: valori minimi in lieve aumento: compresi tra 3/6°C con punte fino a 7/8°C nei grandi centri urbani; valori massimi quasi stazionari: compresi tra 10/15°C e con punte più elevate su pianura centro-Est.

Venerdì 16 aprile 2021

Tempo Previsto: Fino al tardo mattino sulla pianura lombarda poco nuvoloso o al più in parte nuvoloso con ultimi addensamenti su Lombardia Ovest e passaggi di nubi in quota all’Est; su Prealpi, Valtellina, Valchiavenna ed Oltrepò Pavese in parte nuvoloso con addensamenti più frequenti verso metà giornata, ma ancora asciutto. Dal meriggio sulla pianura lombarda ed Oltrepò Pavese in parte nuvoloso con annuvolamenti a media ed alta quota più frequenti su Lombardia Est. Altrove nuvolosità variabile con moderata attività cumuliforme e qualche rovescio su Valtellina, Valle Camonica ed Orobie Orientali con neve oltre 1050-1250 metri.

Temperature: valori minimi quasi stazionari: compresi tra 1/5°C con punte fino a 6/7°C nei grandi centri urbani; valori massimi in lieve aumento: compresi tra 12/17°C e con punte elevate su Valtellina e pianura Ovest.