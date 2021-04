«Salutiamo e ringraziamo il prefetto Sergio Bracco, per l’impegno profuso nel nostro territorio. Nonostante il breve periodo trascorso a Belluno, abbiamo potuto apprezzare le sue doti e capacità, dimostrate sia durante i giorni del maltempo di inizio anno sia per i Mondiali di Cortina. Il dottor Bracco si è subito inserito all’interno della nostra comunità, garantendo disponibilità e professionalità. Dispiace perdere una figura di così alto spessore, a cui auguriamo buon lavoro. Come auguriamo buon lavoro al prefetto che lo sostituirà, a cui fin da subito diamo il benvenuto a Belluno».

È quanto afferma il presidente della Provincia Roberto Padrin, alla notizia del cambio di prefetto: Sergio Bracco è diretto verso Roma, mentre a Belluno arriverà Mariano Savastano.

«Salutiamo anche il vice prefetto Carlo De Rogatis, ed esprimiamo il dispiacere per la sua partenza, dopo anni in cui ha lavorato attivamente per il nostro territorio; lo dico anche da sindaco di Longarone, visto che ho potuto vedere il suo ruolo di commissario dopo la fusione. Mi congratulo davvero di cuore con lui per il nuovo incarico di prefetto e per aver raggiunto un’ulteriore tappa di carriera professionale. A Belluno ha lavorato sempre dietro le quinte, ora invece lo attendono impegni di primo piano, che rappresentano il giusto traguardo delle sue competenze e capacità».

