Mercato professionisti in pillole, 14 aprile SERIE A Mertens – Inter 40% – A Napoli sta da Re, ma Ciro ha anche voglia di fare un'esperienza nuova. L'Inter lo voleva già l'anno scorso e ci sta riprovando. Scenario tutto da decifrare SERIE B Franco Vazquez – Monza 30% – Per ora una suggestione, anche perché servirebbe prima di tutto la promozione. Ma Galliani ha già mosso le proprie pedine sullo scacchiere SERIE C Perinetti – Bari 50% – Colloqui avviati per il ritorno dell'ex direttore generale . Il suo è uno dei tre nomi sondati assieme a quelli di Angelozzi e Faggiano da De Laurentiis Source