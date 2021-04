Per la prima serata in tv, mercoledì 14 aprile su RaiUno alle 21.25 verrà riproposta la fiction “Il commissario Montalbano”. Andrà in onda l’episodio dal titolo “Salvo amato, Livia mia”: nell’archivio comunale di Vigàta viene uccisa una giovane donna che lavorava lì, ma nessuno comprende perché vi ci fosse recata, visto che gli uffici erano chiusi per ristrutturazione. Le indagini portano alla luce la variegata personalità della vittima e le sue molteplici vite e il legame con Livia, eterna fidanzata di Montalbano. Uno dopo l’altro vari personaggi sono sospettati dell’omicidio, per poi essere scagionati dalle evidenze, in un gioco di continui colpi di scena.

Su Canale5 alle 21.45 torna in prima serata “Daydreamer – Le ali del sogno”.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con “Game of Games – Gioco Loco”, condotto da Simona Ventura.

Su RaiTre alle 21.20 andrà in onda una nuova puntata di “Chi l’ha visto?”, condotto da Federica Sciarelli.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.25 con “Zona bianca”, condotto da Giuseppe Brindisi.

Tra gli ospiti di stasera ci saranno il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri e il neo Presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga. Per quanto riguarda i temi su cui si concentrerà l’attenzione, un comunicato Mediaset spiega che nel corso della serata saranno “tanti i servizi e i temi al centro del dibattito: ampio spazio sarà dedicato, con reportage e testimonianze, alle tensioni sociali per le chiusure. Da giorni ormai proseguono nelle piazze di tutta Italia le proteste delle categorie produttive, manifestazioni per la maggior parte pacifiche che sono però, talvolta, degenerate in episodi di violenza. E ancora, la trasmissione mostrerà in esclusiva immagini video del pranzo di Zlatan Ibrahimovic e alcuni commensali, avvenuto pochi giorni fa in un ristorante milanese nonostante la zona rossa. Si tratta di un episodio che sta facendo molto discutere anche perché il calciatore è testimonial anti-Covid per la Regione Lombardia. Non mancherà poi l’appuntamento con il viaggio di Toni Capuozzo che, questa settimana, racconterà la storia di alcuni impiegati di un’azienda di Como che rischiano il posto di lavoro con lo sblocco dei licenziamenti”.

Tra gli altri ospiti, inoltre, ci saranno l’eurodeputata Alessandra Moretti (Pd), il senatore Maurizio Gasparri (FI), il giornalista Mario Giordano, che su Rete4 conduce ogni martedì sera “Fuori dal coro”, e la saggista Maria Giovanna Maglie. Accanto a loro, nelle vesti di ospiti fissi, non mancheranno il direttore de “Il Riformista” Piero Sansonetti e il sociologo Luca Ricolfi.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.20 c’è “King Arthur – Il potere della spada”; su Rai4 alle 21.20 “L’ora nera”; su La5 alle 21.05 “Lol – Pazza del mio migliore amico” e su Iris alle 21 “Michael Clayton”.

Su Rai5 alle 21.15 verrà proposta la visione di “John Lennon – Gimme Some Truth”. Il documentario segue la creazione di “Imagine”, album e testamento spirituale di John Lennon. Vincitore di un Grammy, il documento cattura la magia del processo compositivo di un musicista in stato di grazia. Riviviamo la magia in stile “candid camera” le sessioni di incisione in cui l’ex Beatle, insieme a George – con John Lennon, Yoko Ono, George Harrison, Phil Spector, regia Andrew Solt, A seguire, alle 22.15 “Freddie Mercury – The Ultimate Showman”. Sul palco, come nella vita, Freddie Mercury è stato uno dei pochi artisti in grado di illuminare uno stadio con la sola presenza, catturando l’attenzione di migliaia di spettatori con un solo gesto. Straordinario interprete e Maestro della teatralità in chiave rock, questa è la storia di Freddie Mercury.

Da segnalare, infine, su La7 alle 21.15 “Atlantide”; su La7D alle 21.30 la serie “Little Murders by Agatha Christie”; su Mediaset Extra alle 20.25 “L’isola dei famosi – Extended edition” e su Italia2 alle 21.10 “My hero academia”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Rai