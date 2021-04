Oltre 6 chili e mezzo di cocaina, circa 4 chili di hashish, alcune dosi di marijuana, materiale utile per il confezionamento della droga e 30 cartucce inesplose calibro 7,62. Questo ha trovato la Polizia in un nascondiglio criminale ricavato nelle campagne di Sannicandro.

Gli agenti, dopo aver registrato un insolito andirivieni di veicoli nei pressi di un fondo agricolo in evidente stato di abbandono, nell’immediata periferia della città, si sono affidati all’infallibile fiuto dei cani antidroga Faro e Sally.

Gli agenti a quattro zampe, nella loro perlustrazione, si sono soffermati in un punto preciso di un muretto a secco perimetrale, segnalando la presenza di materiale illecito. Proprio in quel punto, all’interno di un contenitore in plastica artatamente incassato nel muretto a secco, era custodito tutto il materiale sequestrato, al momento, a carico di ignoti.

