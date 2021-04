Giuseppe Pancaro, allenatore ed ex difensore del Cagliari, ha commentato la situazione che sta vivendo la squadra sarda in campionato

Giuseppe Pancaro, allenatore ed ex difensore del Cagliari dal ’92 al ’97, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la messa in onda di Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio, in merito alla situazione che sta vivendo la squadra sarda in campionato.

«Onestamente penso che sia quasi inspiegabile questa loro stagione. Per valore assoluto e qualità dei giocatori sicuramente non erano squadra da ritrovarsi oggi in quella posizione di classifica. Nel calcio però succedono annate come questa, in cui tutte le cose vanno male. Vero, magari non sono giocatori abituati a situazioni del genere ma io preferisco sempre avere gente di qualità, quando devo giocarmi partite così importanti. Il Cagliari è una squadra molto forte e non dovrebbe stare lì. Io ci ho trascorso 5 anni, sono legato alla piazza e spero riescano a salvarsi».

L’articolo Pancaro, parole al miele per il Cagliari: «Sono legato alla piazza. Spero si salvino» proviene da Cagliari News 24.