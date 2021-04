Attimi di paura ad Anfield: un gruppo di tifosi del Liverpool ha lanciato oggetti contro il pullman del Real Madrid – VIDEO

Attimi di paura ad Anfield. Un gruppo di tifosi del Liverpool ha lanciato oggetti contro il pullman del Real Madrid, sfondando un finestrino in prossimità del posto a sedere del tecnico Zinedine Zidane.Le immagini diffuse pochi istanti prima del match di Champions League, valevole per il ritorno di quarti di finale.

Le parole di un portavoce del Liverpool: «Condanniamo in maniera inequivocabile le azioni che hanno portato al danneggiamento del pullman del Real Madrid nel suo arrivo a Anfield. Ci scusiamo sentitamente con i nostri ospiti per l’ansia creata. Lavoreremo al fianco della Merseyside Police per ricostruire i fatti e identificare i responsabili».

