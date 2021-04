Uno spot di trenta secondi per informare e sensibilizzare cittadini e istituzioni sulla Xylella e sulle misure da adottare per evitare la distruzione del paesaggio olivicolo pugliese. Entra nel vivo la campagna di comunicazione prevista dal Piano d’Azione regionale anti Xylella 2021: con un breve spot, la Regione Puglia, con il supporto dell’Osservatorio fitosanitario regionale – Dipartimento Agricoltura, intende sensibilizzare i proprietari agricoltori e gestori del verde pubblico, sulle pratiche agronomiche, obbligatorie dal 10 aprile al 10 maggio 2021, per arrestare la diffusione dell’insetto vettore responsabile della Xylella.

Sintetico il claim del video: “Proteggi la tua terra. Ora”. L’obiettivo è raggiungere il maggior pubblico possibile e invitare tutti alla collaborazione per arginare quanto più possibile la batteriosi e scongiurare il rischio di ulteriori danni specialmente al comparto olivicolo.

Lo spot è una delle attività di comunicazione e informazione promosso dal Servizio fitosanitario regionale. Saranno, difatti, organizzati incontri informativi con istituzioni, comuni, associazioni professionali, imprese, operatori e cittadini, per sensibilizzare sull’importanza di condurre una rigorosa lotta all’insetto vettore di Xylella fastidiosa per prevenire la diffusione del batterio sul territorio regionale.

L’articolo Puglia, uno spot per informare e sensibilizzare cittadini e istituzioni sulla Xylella: “Proteggi la tua terra. Ora” proviene da Telebari.