Contro le cattiverie e le azioni del mondo che ci lasciano senza parole, ci sono altrettanti gesti buoni in grado (per un momento) di farci dimenticare il male quotidiano.

Dopo aver letto la notizia pubblicata sul nostro giornale nella mattinata di martedì 13 aprile relativa ad un furto in punti Esselunga di cui è stato vittima il canile di Grignano, in provincia di Bergamo, un generoso lettore ha deciso di risarcire interamente l’associazione animalista Animalibera Onlus (che gestisce il canile) della perdita subita.

Mille e cento euro è la donazione arrivata al canile della frazione di Brembate da un donatore che vuole restare anonimo.

Equivalente all’importo in euro dei centotrentadue mila punti Esselunga Fidaty sottratti l’8 aprile, frutto delle donazioni degli amici del canile con cui è possibile comprare beni essenziali per il mantenimento e il benessere dei suoi ospiti a quattro zampe come cibo, antiparassitari, detersivi e di tutto ciò che può servire per la gestione di una struttura che vive esclusivamente grazie alla generosità di benefattori.

Un triste evento quello di cui è stata vittima l’associazione Animalibera che ha scosso gli animi dei nostri lettori, tanto che uno di essi ha deciso di donare l’intera cifra sottratta con cui, come ci aveva raccontato la presidentessa della Onlus Antonella Gemelli, sarà possibile pagare gli antiparassitari per tutta l’estate.

Non solo, il caso ha attirato anche l’attenzione del programma televisivo “Le Iene” che risulta aver contattato la nota catena di supermercati.

Intanto, è stata effettuata denuncia contro ignoti ed Esselunga ha assicurato che collaborerà con la giustizia, mettendo a disposizione le immagini delle telecamere di sicurezza così rendendo possibile l’individuazione della persona che ha sottratto illegittimamente i punti Fidaty.

“Spero che questo fatto getti luce sull’importanza di revisionare la modalità in cui possono essere ritirati i punti affinché non avvengano più illeciti”, aveva dichiarato Antonella Gemelli, commossa ed infinitamente grata della donazione ricevuta.

Un felice risvolto per un triste evento che riscalda i cuori e che, sicuramente, aiuterà numerosi cani in cerca di amore e aiuto.