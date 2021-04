Stefan Radu ha ottenuto il record di giocatore con più presenze nella Lazio. Ora, per lui, si aprono le vie del rinnovo

Dopo aver raggiunto e superato Beppe Favalli, diventando il giocatore con più presenze nella storia della Lazio, Stefan Radu potrebbe presto avere un’altra bella notizia da aggiungere all’album dei suoi ricordi in biancoceleste. Come spiega il Corriere dello Sport, presto si parlerà anche di rinnovo di contratto con la Lazio.

Il difensore è in scadenza a giugno ma il futuro sarà ancora a Roma. Non preoccupa, infatti, il contratto in scadenza: l’obiettivo ora è prolungarlo fino al 2022.

