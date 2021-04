Nel tardo pomeriggio di mercoledì 14 aprile, si è svolto un incontro/confronto fra la classe arbitrale e lo staff tecnico, i calciatori e i dirigenti di Hellas Verona FC. Il tutto si è tenuto presso la sala conferenze del Parc Hotel Paradiso, a Peschiera del Garda. L’ex arbitro internazionale Gianluca Rocchi è stato il relatore di questo incontro. L'esperto direttore di gara da settembre 2020 ha intrapreso un innovativo percorso formativo per i Club ed è diventato l’interlocutore per conto dell’AIA. I principali argomenti della riunione sono stati i principali episodi arbitrali della stagione in corso, nonché l’applicazione del regolamento e il ricorso al Var. Source