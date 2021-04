Avanti Roma, avanti Italia. Nonostante vincere l'Europa League sia oggettivamente una missione difficilissima, Paulo Fonseca si toglie una bella soddisfazione. Elimina l'Ajax, ossia una reduce dalla fase a gironi della Champions League e si prende la semifinale con il Manchester United. Sulla carta, i Reds, che si sono liberati facilmente del Granada, sono un ostacolo proibitivo ed è possibile che la cavalcata giallorossa si fermi al penultimo atto della competizione, come nell'anno in cui Eusebio Di Francesco traghettò la squadra in semifinale di Champions. Ma è giusto comunque rendere onore al lavoro di un tecnico che ha convissuto per tutta la stagione con i fantasmi dei suoi successori, ora Allegri, ora Sarri, ora Nagelsmann, ora persino Spalletti… Source