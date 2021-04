“Colgo l’occasione per scusarmi personalmente con quelle persone che erano lì in fila, che erano prenotate e che hanno dovuto aspettare a lungo a causa di imprevisti sia organizzativi sia legati anche, purtroppo, alla carenza delle dosi”. Lo ha detto questa mattina a Radiobari e Telebari, nel corso della trasmissione Buongiorno Bari, condotta dalla giornalista Serena Russo, l’assessore alla Sanità della Regione Puglia, Pier Luigi Lopalco.

Il riferimento è a quanto accaduto nella giornata di ieri presso l’hub vaccinale della Fiera del Levante, con centinaia di persone in coda al freddo per ore in attesa della somministrazione del vaccino anti Covid.

