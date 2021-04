Una cittadina nigeriana di 26 anni, nella serata di ieri a Bari, è stata denunciata dalla Polizia di Stato per resistenza a pubblico ufficiale e sanzionata per atti osceni in luogo pubblico e per la violazione delle norme anti Covid.

I fatti a lei contestati sonno accaduti a Carbonara, dove gli agenti della volante di zona hanno fermato e controllato la donna. “Era in strada vestita con abiti succinti e molto probabilmente intenta a svolgere attività di prostituzione”, si legge nella nota della Polizia.

Alla richiesta dei poliziotti di fornire i documenti validi all’identificazione, quindi, la 26enne ha dato in escandescenza, rifiutandosi di collaborare e tenendo una reazione violenta. La donna così, oltre alla denuncia e alla doppia multa, è stata anche accompagnata presso l’ufficio immigrazione per gli accertamenti del caso.

L’articolo Bari, controlli a Carbonara: 26enne nei guai per atti osceni in luogo pubblico e resistenza a pubblico ufficiale proviene da Telebari.