Buone notizie dall’ultimo allenamento svolto dal Cagliari ad Asseminello. Sia Luca Ceppitelli che Alessandro Deiola sono tornati a lavorare con il gruppo.

«I rossoblù si sono allenati questo pomeriggio ad Asseminello, proseguendo così la preparazione in vista della partita di sabato sera contro il Parma alla Sardegna Arena (ore 20.45, diretta DAZN).

Sotto lo sguardo del presidente Giulini, la squadra è stata impegnata prima in un’attivazione a secco, poi in una serie di esercitazioni tecnico-tattiche sulla fase difensiva. Infine, partita a campo ridotto. Luca Ceppitelli e Alessandro Deiola hanno lavorato con il gruppo, mentre Matteo Tramoni e Riccardo Sottil hanno continuato il proprio programma personalizzato.

Inizia da oggi il ritiro in vista della sfida ai ducali. Si torna in campo domani pomeriggio per l’allenamento della vigilia, al termine del quale mister Leonardo Semplici presenterà la gara ai media».

