Brutta avventura per un capriolo a Vercelli, nel rione Cappuccini. L’ungulato si è infilato tra le sbarre di un cancello privato ed è rimasto incastrato. Per liberarlo è stato necesario l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno dovuto tagliare le sbarre della cancellata. Sul posto è intervenuta anche la polizia locale. L’articolo Capriolo incastrato in una cancellata a Vercelli,…Per il contenuto completo visitate il sito www.quotidianopiemontese.it