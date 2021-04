Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, ha parlato a Radiolina della sciagurata stagione dei rossoblù. Le sue parole

GIULINI AI SALUTI? – «Qualche riflessione la devo fare, soprattutto perché per l’anno del Centenario mi aspettavo qualcosa di diverso. Questo non è successo, è giusto fare delle valutazioni su tutti, è giusto metterci in gioco e capire perché il nostro progetto non ha portato ai risultati sperati».

L’articolo Giulini: «Addio al club? Qualche riflessione devo farla. Dobbiamo metterci tutti in gioco» proviene da Cagliari News 24.