Gonzalo Higuain, ex attaccante tra le altre di Napoli, Juventus e Milan, e ora centravanti dell’Inter Miami nella Major League Soccer, ha rilasciato una lunga e interessante intervista a ‘La Nacion‘ parlando della sua carriera, ma anche dei cambiamenti che ha subito la sua vita privata da quando ha lasciato il calcio europeo: “Sono molto felice perché sono uscito da quella bolla di pressione, di richieste, di voci dei media e di critiche di tifosi… parlavano tutti di me e non ce la facevo più. La verità che le persone comuni non ti giudicano se sbagli un gol oppure se vieni espulso. Posso mettermi in fila al supermercato come una persona normale”. “ Source