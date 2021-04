Nella giornata di ieri si è ricordato Franco Lauro a un anno esatto dalla sua scomparsa. Il giornalista sportivo ci lasciò durante la pandemia, colpito da un malore fatale, senza ricevere l'abbraccio di familiari, colleghi ed amici. Ieri nella Basilica dei Santi Ambrogio e Carlo, nel centro della capitale, il noto giornalista ha ricevuto e dato quell'abbracio che gli era stato negato nel 2020 dal lockdown generale. Decine di amici, colleghi e conoscenti si sono stretti attorno a tutti i familiari a testimonianza dell'amore che Franco ha lasciato in tutti gli anni di vita. Era l'amico di tutti gli sportivi, in modo particolare di quelli appassionati di basket e calcio, i suoi due grandi amori. Presentatore elegante, non solo nei modi di vestire, sempre in… Source