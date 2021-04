Botta e risposta sui social network tra Ciro Immobile e l’ex giocatore della Lazio Romulo: ecco che cosa è successo

Bellissimo botta e risposta su Instagram tra Ciro Immobile e l’ex giocatore della Lazio Romulo. Un botta e risposta che, soprattutto per l’attaccante biancoceleste, ha dei ricordi Mondiali.

Infatti la punta dei capitolini ha ricordato la sua esperienza ai Mondiali del 2014, che si sono tenuti in Brasile. Queste le sue parole nei confronti del suo ex compagno: «Ciao Romulo, ho visto la storia e ho visto che sei nello stadio in cui abbiamo giocato il Mondiale con l’Italia. Un abbraccio a te e a tutti i tifosi del Cruzeiro». Un breve video che è stata una risposta a un video precedente del centrocampista, che si è fatto fotografare accanto alla gigantografia dell’azzurro, mandadogli i suoi saluti affettuosi.

a risposta dell’ex biancoceleste, che si è fatto inquadrare accanto alla gigantografia del centravanti azzurro, a cui ha mandato i suoi saluti affettuosi.

L’articolo Immobile, ricordi e saluti a Romulo: «Lì ho giocato al Mondiale» – VIDEO proviene da Lazio News 24.