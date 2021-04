Nel pomeriggio di ieri, a Palo del Colle, i carabinieri hanno arrestato un 33enne incensurato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari, durante un controllo presso l’abitazione del ragazzo, hanno rinvenuto un chilo e 300 grammi di marijuana già suddivisa in dosi e tutto l’occorrente per coltivarla. E poi ancora 5 bustine di semi dello stesso tipo di droga, 7 grammi di hashish, due bilancini di precisione, un aspiratore per il sottovuoto e 2.190 euro in banconote di vario taglio.

Per il 33enne, condotto presso gli uffici della caserma dei carabinieri di Molfetta, sono scattati inevitabilmente gli arresti domiciliari.

