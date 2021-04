La Gazzetta dello Sport analizza il dato sui gol dalla panchina. Se l’Atalanta è quella che segna di più, la Lazio fa più punti

La Gazzetta dello Sport nell’edizione odierna analizza l’apporto dei subentrati in Serie A. Gli allenatori in Serie A amano cambiare, suddividere le energie per ottenere il massimo da tutti. Tra le squadre che sfruttano maggiormente i subentrati spicca l’Atalanta, che primeggia con 13 gol dalla panchina, a dimostrazione dell’ottimo lavoro dei Percassi nel mettere a disposizione di Gasperini una squadra competitiva. Muriel rimane il marcatore più prolifico con 4 gol, insieme a Politano e Caicedo.

Se la Dea è la squadra a segnare di più, la Lazio è quella che dai gol dei cosiddetti panchinari ha ottenuto maggiori soddisfazioni in termini di punti: ben 9 con appena 6 marcature.

