La sfida di Sabato 17 Aprile dell'U-Power Stadium tra Monza e Cremonese, valevole per la 34esima giornata di Serie BKT, sarà diretta da Marco Serra della sezione di Torino. Il Monza è imbattuto nei tre precedenti con il sig. Serra (1-2 sulla Pro Patria del 2013, il 3-1 sulla Real Vicenza del 2014 e il 3-0 sulla Triestina in Coppa Italia quest'anno). La Cremonese, invece, incrocia il fischietto di Torino per la prima volta in questa stagione. Source