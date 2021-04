ALESSANDRIA – Sabato 17 aprile dalle ore 16.30 alle ore 18.30, in piazza della libertà (davanti al comune), Cgil, Uil, Tessere le Identità, me.dea, Anpi, Conferenza delle Donne Democratiche, Consulta di Bioetica onlus, Casa di quartiere, Forum Donne Articolo Uno manifesteranno per dire no alla prese