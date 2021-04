Irpiniatimes.it

Piero Braglia suona la carica in vista della gara di sabato contro la Vibonese. Il tecnico biancoverdi ha così commentato in conferenza stampa:”Io penso che se scendiamo di livello rischiamo contro tutti. Non mi aspetto cali di tensione. Mi fa felice il fatto che gli squalificati vogliano venire in ritiro da questa sera con la squadra. I ragazzi si stanno allenando bene. Affronteremo una buona squadra che si deve tirare fuori dai guai. Dobbiamo giocare senza tanti fronzoli. Speriamo di portare a casa un risultato utile. Prima ci qualifichiamo come secondi e meglio è. Contro il Bari hanno fatto una prestazione di sacrificio e temperamento. Adesso, mi aspetto un’altra partita molto tosta”.

Su Baraye, Laezza ed Errico: “Su questi ragazzi vediamo in questi giorni. Joel non gioca una partita intera dall’inizio della stagione. A Giuliano gli voglio bene, lui andrà in campo quando starà al top ed in grado di fare bella figura. Andrea ogni tanto si affatica. Bisogna tenerlo come un gioiellino sperando che non gli accada piu’ nulla”.

Sulla possibilità di rivedere gli spettatori: “Mille persone in uno stadio come questo non si vedono nemmeno.Nei teatri lo permettono e qua ci fanno essere ancora senza tifosi. Per me sarebbe giusto anche per i ragazzi che fanno i play-off avere la gente sugli spalti”.

Il gruppo: “Io sto bene con questi ragazzi. Ho tanti ragazzi per bene. Questi ragazzi si impegnano lavorano e hanno sempre il sorriso verso tutto e tutti”.

La polemica sulle presenze sugli spalti: “Ho avuto la percezione che in altri stadi c’era molta piu’ gente di qui sabato e se si sentivano anche. Questa società proprio sulle regole non sbaglia nulla”.

Gli obiettivi: “Mi hanno chiesto di arrivare il quinto posto e siamo secondi. Le chiacchiere le faccio fare agli altri. Adesso, siamo piu’ compatti. Andiamo avanti per la nostra strada. Inseguiamo un sogno. Inizialmente, forse solo voi credevate che potessimo fare questo tipo di campionato. In campo abbiamo dimostrato di poter competere con i piu’ bravi. In un modo o nell’altro rompiamo le scatole a tutti”.

Su Dossena e Miceli: “Alberto deve lavorare sulla rapidità e deve conoscere i suoi limiti. Miceli è un ragazzo che ha sempre giocato.Deve rendersi conto che ci sono anche gli altri. Mirko è forte e un ragazzo per bene. Qua nessuno ha il posto assicurato. L’importante è trovare sempre un punto comune”.

