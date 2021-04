(ANSA) – WASHINGTON, 14 APR – I Centers for Disease Control and Prevention (Cdc), l’agenzia sanitaria americana, ritengono necessario avere ulteriori dati e hanno così rinviato la decisione sulla ripresa delle vaccinazioni con il Johnson & Johnson, dopo lo stop cautelativo delle autorità regolatorie Usa in seguito ai rari casi di trombosi. I Cdc si riuniranno di nuovo nel giro di 7-10 giorni.

In Spagna la ministra della Sanità, Carolina Darias, ha confermato intanto ieri sera in conferenza stampa che il primo carico di dosi del vaccino anti-Covid della J&J è già arrivato nel Paese. “Nel caso che la valutazione dell’Ema sia positiva, noi siamo pronti a distribuirlo”, ha detto. (ANSA).