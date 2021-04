È arrivata la buona notizia che Gian Piero Gasperini e i tifosi atalantini aspettavano da tutta la settimana: il tampone di Matteo Pessina è negativo, il Covid è stato sconfitto.

Il centrocampista brianzolo giovedì mattina è stato sottoposto al test molecolare che ha dato esito negativo, mentre nel pomeriggio ha svolto tutti gli esami medici di rito per ricevere dall’Ats di Bergamo l’idoneità per tornare arruolabile dal tecnico nerazzurro.

Venerdì pomeriggio, durante l’allenamento a porte chiuse, Pessina tornerà a lavorare col resto dei compagni dopo dieci giorni di quarantena e contro la Juventus, domenica, sarà regolarmente convocato.

Se giocherà titolare oppure no, non è ancora chiaro.

Quel che è certo è che contro i bianconeri mancheranno lo squalificato Romero, diffidato e ammonito nella gara di Firenze, e il lungodegente Hateboer, che ha ripreso ad allenarsi sui campi di Zingonia dopo aver scongiurato l’operazione al piede sinistro: l’olandese potrebbe tornare a disposizione di Gasperini per la fine di aprile. La speranza è che l’esterno possa ritrovare una condizione fisica accettabile per le ultime gare della stagione, finale di Coppa Italia in particolare.

Per la gara contro la Juventus dovrebbe essere confermato il 4-2-3-1 con Gollini tra i pali; Toloi, Palomino, Djimsiti e Gosens in difesa; de Roon e Freuler sulla mediana; Malinovskyi, Pessina e Muriel dietro all’unica punta Zapata.

Se non dovesse farcela Pessina – che di fatto non si allena coi compagni da quasi due settimane – Gasperini potrebbe rilanciare dal 1′ Ilicic, oppure puntare su Pasalic.