Nella mattinata di ieri a Bari, in zona Santa Caterina, gli agenti del nucleo annona e amministrativa della Polizia Locale hanno elevato una sanzione per occupazione abusiva della sede stradale finalizzata alla vendita non autorizzata di frutta e verdura “con contestuale disagio e pregiudizio – spiegano dal Comando -per la sicurezza veicolare”.

Al trasgressore, nell’occasione, è stata comminata una sanzione pecuniaria di ben 5mila euro con contestuale sequestro, finalizzato alla confisca, di merci e attrezzature. “Gli alimenti – spiegano ancora dal Comando – tutti deperibili, sono stati devoluti a istituti di carità della Città di Bari”.

