Nell’attuale situazione economico-sociale assume gran rilievo la capacità di gestire in modo adeguato le risorse umane presenti in azienda. Il personale può diventare, infatti, un vero valore aggiunto se, all’interno dell’impresa, vengono create le giuste condizioni.

È questo il tema al centro del sesto e ultimo webinar gratuito del ciclo “BraveArt Academy” in programma martedì 20 aprile alle 20.30 dal titolo “Le competenze efficaci per la gestione delle risorse umane”.

Durante il webinar, rivolto ai giovani e neo imprenditori, ma aperto anche agli imprenditori “senior”, gli esperti di Confartigianato Imprese Bergamo si soffermeranno sulle dinamiche del rapporto di lavoro e relative leve motivazionali, con l’obiettivo di fornire ai partecipanti gli strumenti per essere in grado di migliorare la consapevolezza del proprio “modo di fare” nella gestione dei collaboratori nonché di sviluppare le modalità di gestione più efficaci per aumentare la qualità della performance degli stessi.

Ricordiamo che il ciclo di webinar “BraveArt Academy” è stato promosso dal Movimento Giovani Imprenditori di Confartigianato Imprese Bergamo per aiutare i giovani imprenditori e gli aspiranti imprenditori a conoscere e ad affrontare tutti gli aspetti legati all’avvio e al consolidamento di un’azienda.

Il percorso, partito a fine 2020 ha affrontato i temi dell’avvio d’impresa (16/11/2020), dell’analisi della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’azienda (3/12/2020), di come valorizzare la professionalità con la giusta pubblicità (9/02/2021), del rating aziendale nel rapporto con il proprio istituto di credito (2/03/20201), dell’analisi delle coperture assicurative (30/03/2021).

Per informazioni e iscrizioni vai su https://confartigianatobergamo.it/movimento-giovani-con-braveart-academy/ oppure contatta la Segreteria del Movimento Giovani Imprenditori (tel. 035.274.311; e-mail: giovani.imprenditori@artigianibg.com).